Madame in tour ad Alghero: unica tappa in Sardegna

Appuntamento il 10 agosto in Riviera del Corallo per un evento che già si preannuncia spettacolare

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo Gué, è la volta di Madame, che annuncia oggi le dieci tappe estive del tour e conferma per il 10 agosto il concerto all'Anfiteatro Maria Pia di Alghero, unica tappa in Sardegna. I biglietti per partecipare all'atteso evento saranno presto disponibili sul circuito TicketOne.

"Sarà un'estate all'insegna dei grandi eventi musicali e dello spettacolo di qualità" conferma il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, che incassa con soddisfazione la conferma dell'attesissimo show con la nuova cantautrice italiana regina del rapper, sempre più popolare tra i giovani.

Il “Madame in Tour” sarà l’occasione per l’artista rivelazione del 2021 di presentare le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “Madame”, album certificato Doppio Disco di Platino pubblicato da Sugar Music e che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro) e il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino). L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”, l’oro di “17”.