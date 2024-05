Comunali Cagliari: presentate prime liste a Palazzo Bacaredda

Tre candidati su cinque si sono presentati oggi agli uffici del Comune, all'appello mancano Massimo e Alessandra Zedda

Di: Redazione Sardegna Live

Depositate le prime liste negli uffici di Palazzo Bacaredda in vista delle elezioni comunali a Cagliari. Sono tre su cinque, per ora, gli aspiranti sindaci ufficialmente registrati, prima dei quali è stata Emanuele Corda, ex parlamentare del M5s, con la sua lista civica "Alternativa". Poi Giuseppe Farris con "Civica 2024" e Claudia Ortu alla guida di "Cagliari popolare - Alternativa di classe", sostenuta da Potere al Popolo e Pci.

In totale dovrebbero essere 21 le liste: oltre alle tre indipendenti ci saranno otto liste per la candidata del centrodestra Alessandra Zedda, che oltre alle forze politiche storiche sarà sostenuta dalla lista unica dei centristi, annunciata da Stefano Tunis qualche giorno, con Sardegna al centro 20Venti, Udc e i candidati di Gianni Chessa, auto sospeso dal Psd'Az

Massimo Zedda correrà invece con dieci liste, le stesse del Campo largo. Proprio i due Zedda sono attesi agli uffici del Comune, dove potrebbero depositare tutto entro le 20 di questa sera, oppure attendere sino a domani per ulteriori e definitive limature.