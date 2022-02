Anziano scomparso ieri a Marrubbiu: ritrovato infreddolito dai soccorritori

Ha avuto un lieto fine la vicenda dell'80enne allontanatosi di casa in bicicletta

Di: Redazione Sardegna Live

Ha avuto un lieto fine la scomparsa dell’uomo di circa 80 anni di Marrubiu, allontanatosi di casa in sella a una bicicletta nel primo mattino di ieri (giovedì 10 febbraio).

I familiari, dopo essersi prodigati autonomamente nelle ricerche, hanno contattato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco segnalando l’accaduto alle 17 circa.

Il Comando dei Vigili del fuoco di Oristano si è immediatamente attivato inviando due squadre (una proveniente dalla sede centrale ed una dal distaccamento di Ales) in agro di Marrubiu.

Al calare del buio, i pompieri stavano ultimando la perlustrazione del boschetto di eucaliptus in località Zuradili quando, facendo ritorno verso la SS 131, hanno intravisto l’anziano uomo in prossimità della scarpata del cavalcavia. L’uomo, infreddolito ed in stato confusionale, è stato affidato alle cure del personale 118 intervenuto.