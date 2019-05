A Torralba si dona il sangue

L’appuntamento è per sabato 11 maggio dalle 8.00 alle 12.00 in via Carlo Felice

Di: Antonio Caria

“Chi dona il sangue salva una Vita” è l’appello lanciato dalla sezione Avis di Torralba che ha promosso per sabato 11 maggio dalle 8.00 alle 12.00 una donazione ematica in via Carlo Felice.