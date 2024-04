Donazione del sangue: la grande solidarietà dei Carabinieri in Ogliastra

Raccolte circa 40 sacche di sangue grazie alla partecipazione dei militari ogliastrini e dei loro familiari

Di: Redazione Sardegna Live

Per il secondo anno i Carabinieri in servizio in Ogliastra hanno aderito all'invito dell'Avis comunale di Tortolì presieduta da Luca Russo per la donazione di sangue. Lo scorso anno vi era stata una grande adesione nel giorno di San Valentino mentre quest'anno l'invito è stato esteso all' intero mese di marzo nel quale sono state raccolte circa 40 sacche di sangue grazie alla partecipazione dei militari ogliastrini e dei loro familiari.

Molti donatori si sono recati autonomamente al centro trasfusionale ed altri presso l'autoemoteca che nel corso del mese di marzo è stata presente in otto piazze ogliastrine tra Tortolì, Baunei, Loceri, Villagrande, Seui, Perdasdefogu e Jerzu.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra le otto Avis Ogliastrine, il Centro Trasfusionale della Asl Ogliastra, diretto dalla dottoressa Giusy Cabiddu e le Compagnie dei Carabinieri di Lanusei e Jerzu, guidate rispettivamente dal Capitano Marco Mastrovito e Giacomo Tommaso Rossi, sempre sensibili al tema della donazione di sangue.

Luca Russo ricorda l'importanza del coinvolgere sempre più persone a donare il sangue: "Nel 2023 sono state raccolte oltre 2.100 sacche".