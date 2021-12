Iglesias. Covid: 19 positivi, il sindaco Mauro Usai: “Prudenza e responsabilità”

Oltre ai positivi, altre 4 persone si trovano attualmente in quarantena

Di: Alessandra Leo

Gli aggiornamenti relativi all’attività di prevenzione e contenimento dei casi di Covid-19 dalla Sanità territoriale: attualmente, tra i residenti nel Comune di Iglesias, sono presenti 19 persone positive. Oltre ai positivi, altre 4 persone si trovano in quarantena.

“Rinnovo l’invito ad adottare sempre comportamenti prudenti e responsabili – mette in evidenza il Sindaco Usai – sia per quanto riguarda il distanziamento che l’utilizzo delle mascherine quando prescritto, in modo da mantenere la situazione sotto controllo e limitare l’incidenza dei casi di Covid”.