Pentolaccia a cavallo di Benetutti: uno degli appuntamenti più importanti tra i grandi raduni dell’isola

Sabato 2 marzo, a partire dalle ore 15, l’Associazione Ippica Benetuttese apre le porte dell’accoglienza

Di: Redazione Sardegna Live

Tradizione, cultura, arte e solidarietà: la Pentolaccia a cavallo di Benetutti per la nuova edizione mescola valori umani e identitari per arricchire uno degli appuntamenti più importanti, tra i grandi raduni dell’isola.

Sabato 2 marzo, a partire dalle ore 15, decine di cavalieri a cavallo, indossando costumi e colori dei vari centri della Sardegna, regaleranno ancora una volta uno spettacolo equestre lungo la via principale del paese.

Per la nona volta l’Associazione Ippica Benetuttese apre le porte dell’accoglienza e, novità assoluta, spalanca anche quelle del cuore grazie all’iniziativa di solidarietà promossa in sinergia con l’artista Elio Pulli che ha realizzato e dipinto le maschere esclusive, indossate da 6 cavalieri in apertura di manifestazione, le quali saranno messe all’asta per scopi benefici.

Saranno 4 le Associazioni destinatarie dei fondi ricavati dalla vendita delle opere d’arte, tutte impegnate per la cura, l’assistenza, l’inclusione sociale e la tutela di giovani e minori sofferenti di patologie particolari, come autismo e disabilità intellettive, per solo citarne alcune.

Nel corso della diretta trasmessa da Sardegna Live e presentata da Giuliano Marongiu, saranno meglio evidenziate le finalità che hanno condotto ad una scelta che qualifica il percorso dell’organizzazione coordinata da Carlo Dessena e di tutta la comunità benetuttese.

A scandire i ritmi e le suggestioni del pomeriggio di festa ci saranno gli Sbandieratori e musici del quartiere Fontana Iglesias, con fiati e rulli di tamburi che accompagneranno il passaggio delle diverse pariglie in corsa.