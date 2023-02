Benetutti. La 12esima edizione della Pentolaccia un successo nel segno della crescita

Una crescita costante quella dell'evento benetuttese, che di anno in anno si sta imponendo come uno dei punti di riferimento del carnevale isolano. Dessena (presidente Ass. Ippica): "L'obiettivo è quello di migliorare ogni anno, ripagato tutto il lavoro"

Di: Giammaria Lavena

Si è svolta sabato 18 febbraio, a Benetutti, la 12esima edizione della Pentolaccia a Cavallo. Quest'anno l'evento organizzato dall’Associazione Ippica benetuttese col patrocinio del Comune, dell’assessorato al Turismo e della Regione Sardegna, ha occupato l'intera giornata, con un ricchissimo programma che ha intrattenuto gli appassionati sin dalla mattina.

Una crescita costante, quella della Pentolaccia benetuttese, confermata dall'organizzatore e presidente dell'Associazione, Carlo Dessena: "Siamo veramente soddisfatti per la riuscita dell'evento. Fortunatamente il meteo ci ha aiutato. Sul piano organizzativo è andato tutto per il meglio, e quello che più ci soddisfa è il riscontro della gente".

"Abbiamo ancora tanto da crescere e migliorare - sottolinea -, per quanto possibile. Tutto il lavoro è stato ripagato. Noi non vogliamo fare il passo più lungo della gamba, lavoriamo per migliorare di anno in anno. Ad esempio, quando fai numeri alti, fondamentale è garantire i servizi per tutti: quest'anno tutto è filato per il meglio".

L'organizzatore ribadisce l'importanza del lavoro: "Non c'è dubbio: c'è da migliorare, passo dopo passo. Negli anni a venire contiamo di poter continuare questo percorso di crescita, fornendo servizi sempre migliori sia a chi arriva a Benetutti per assistere alla Pentolaccia sia per chi segue l'evento da casa".

Lo spirito è quello giusto: "Non mi è mai piaciuto cullarmi sugli allori. Si può e si deve sempre far meglio. Abbiamo forze ed entusiasmo per poterlo fare, per questo siamo contenti e ottimisti per la riuscita delle prossime edizioni".

Foto Antonio Canu