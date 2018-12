Questa sera a Olzai la terza selezione del concorso nazionale "The XActor"

Domani la grande finale a Ottana

Di: Redazione Sardegna Live

La IV edizione del premio The X Actor, il concorso nazionale per attori professionisti e non, ideato dalla compagnia I Barbariciridicoli, continuerà questa sera alle 19 con la terza selezione. L’appuntamento è al Teatro Mesina di Olzai.

Domani, invece, sabato 29, la grande finale avrà luogo a Ottana, ore 20:30, nella palestra comunale.

Il premio è inserito all’interno della XVI edizione del festival “Pantheon eventi: i protagonisti della cultura contemporanea in Barbagia”, manifestazione organizzata da I Barbariciridicoli, diretti dal regista Tino Belloni.

Da non perdere anche le attività collaterali. Tra le tante, domani alle ore 16:00 si terrà la visita guidata a Su Mulinu Vezzu di Olzai e alle ore 17 al Museo Floris. Per Info e prenotazioni è possibile chiamare al 366 4625022;

Domani, invece, a Ottana, alle ore 10, è in programma un’escursione archeologica a Muraglia megalitica e Nuraghe Ereulas. Prenotazioni al 393 9013607. Alle ore 16 si terrà la visita guidata al Museo Arti e Tradizioni (info e prenotazioni 349.7395990); alle 18 spazio alla mostra-mercato di produttori e artigiani locali; alle ore 18:30 Abluzioni teatrali, esposizione di opere tematiche sul teatro dello scultore Roberto Ziranu e alle 19 Accoglienza spettatori Comare vardetta & Co.