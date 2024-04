Nuoro. Il Comune cerca 15 ausiliari della Polizia Locale

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria valida 9 mesi. L’obiettivo è potenziare il servizio di vigilanza nei pressi delle scuole

Di: Redazione Sardegna Live

C’è tempo sino alla mezzanotte del 15 maggio per presentare le domande all’avviso di selezione pubblica del Comune di Nuoro per la formazione di una graduatoria valida per 9 mesi, per il conferimento di 15 incarichi di collaborazione occasionale nell’ambito del servizio comunale denominato “ausiliari della Polizia Locale (VO.A.P.L.)”.

Il Comune di Nuoro, attraverso il servizio dei “Volontari ausiliari della Polizia Locale”, intende raggiungere scopi e finalità di rilevanza sociale mediante la costituzione di un sistema di sicurezza intorno agli alunni, potenziando il servizio di vigilanza nei pressi dei plessi scolastici comunali, al fine di prevenire e ridurre situazioni di pericolo durante l’entrata e l’uscita dalle scuole e in aree e spazi pubblici destinati al gioco e allo svago.

Per ulteriori informazioni si può visitare la pagina dedicata sul sito del Comune di Nuoro a questo indirizzo.