Pensionati: siglato un accordo tra Comune e sindacati

Nicola Sanna: «Il documento permetterà una fattiva collaborazione tra i vari attori sociali del territorio»

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo tra il Comune di Sassari e le OO.SS. dei Pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp, capeggiate dai segretari generali Francesca Nurra, Francesco Casu, Pierluigi Ledda, Vanna Spanu, Giuseppe Macioccu e Leonardo Derosi, per avviare un sistema integrato di servizi rivolto alla popolazione anziana.

«Un documento che nasce dall'esigenza di operare scelte omogenee e condivise, volte alla tutela di una fascia debole della popolazione – ha dichiarato il sindaco Nicola Sanna -. L'accordo siglato permetterà una fattiva collaborazione tra i vari attori sociali del territorio, per la definizione di linee strategiche compatibili con le previsioni finanziarie».

Prevista la rimodulazione dell'imposta Tari per la prima casa in funzione del reddito familiare, con esenzione dell'importo per i redditi fino a 3 mila euro di Isee e nessun aumento per il 2019, la destinazione di una parte congrua di risorse, derivanti dal recupero dall’evasione fiscale, per interventi finalizzati ai servizi sociali.

Inoltre si punta all'attivazione di un tavolo di confronto tra il Comune e le OO.SS. dei Pensionati, al quale invitare i responsabili dei servizi sanitari territoriali, al fine di migliorare le condizioni di accesso ai servizi stessi.

In programma anche l'istituzione, entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, della “Consulta degli anziani” e il coinvolgimento delle OO.SS. nella fase di elaborazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), al fine di contribuire alla definizione delle linee strategiche e delle previsioni finanziarie.