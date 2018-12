Maltempo. Il forte vento crea danni e disagi

Diramata allerta meteo sino alla mezzanotte di oggi

Di: Redazione Sardegna Live

Da ieri la Sardegna è spazzata da un forte vento di maestrale che ha creato in diverse zone disagi e danni.

A Olbia alcune famiglie sono state evacuate da una palazzina in via Emanuela Loi, dove nel cortile dell’edificio, una gru a bandiera ha iniziato ad oscillare pericolosamente a causa delle forti raffiche di vento. Il comando della Polizia municipale di Olbia ha disposto lo sgombero della palazzina e ordinato al proprietario della gru di smontarla.

Le famiglia evacuate hanno trovato alloggio da amici o parenti, tranne un cittadino a cui è stato pagato un soggiorno in un albergo.

Per tutta la notte il maestrale ha soffiato con forza in Gallura, ma non c’è stato bisogno di interrompere i collegamenti navali o aerei con la penisola. Anche i traghetti che collegano La Maddalena con Palau non hanno avuto problemi, mentre quelli da Santa Teresa a Bonifacio sono stati interrotti già dalla giornata di ieri.

A Cagliari i Vigili del fuoco sono intervenuti per un palo dell’illuminazione caduto in strada a Pirri, intorno alle 3, fortunatamente senza arrecare danni.

Sempre a causa del maestrale, ieri è stata una giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco nel Nuorese, chiamati per una quarantina di interventi a causa di alberi, insegne e pali abbattuti dal vento.

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse fino alla mezzanotte di oggi. Previsti rinforzi di burrasca, soprattutto lungo le coste settentrionali e occidentali. Il maestrale dovrebbe cominciare ad attenuarsi nel pomeriggio, a partire dai settori orientali.