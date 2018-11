Franco Arminio torna in Sardegna: il poeta e paesologo sarà a Tonara e Nuoro a dicembre

Domenica 2 dicembre e lunedì 3 dicembre l’autore presenterà il suo ultimo libro, “Resteranno i canti” (Bompiani, 2018)

Di: Redazione Sardegna Live

Il poeta e paesologo Franco Arminio torna in Sardegna con due nuove date di presentazione di “Resteranno i canti” (Bompiani, 2018). Dopo il successo del tour estivo, che lo vide protagonista a Cagliari, Isili, Desulo, Belvì, San Teodoro e Oristano, l’autore porta di nuovo sull’isola la sua filosofia a difesa dei piccoli paesi.

Sarà, quindi, a Tonara domenica 2 dicembre alle 18:30 nel teatro comunale, ospite di Comune e coro polifonico femminile “Tonara”. Interverrà la sindaca Flavia Loche con i saluti istituzionali. Lunedì 3 dicembre, invece, il poeta d’Irpinia porterà la sua arte a Nuoro, nella piccola corte di Corso Garibaldi . 155. La serata è organizzata dal concept store Non solo caffè Nuoro. I due appuntamenti barbaricini sono coordinati dall’associazione di promozione sociale “Paensieri”.

Franco Arminio, prima di recarsi nel Centro Sardegna, sarà al festival Scirarindi di Cagliari. Qui parteciperà a un dialogo a tre sulle nuove prospettive per resistere (sabato 1 dicembre, ore 21, sala grande, padiglione I, primo piano). Nei vari incontri sardi porterà le sue idee per un mondo che può essere migliore se si fa attenzione alla fragilità, alla debolezza, alle cose semplici che ci circondano. Idee che negli anni scorsi sono state riversate nei suoi libri a metà tra prosa e poesia: da Geografia commossa dell’Italia interna a Cedi la strada agli alberi, da Per tornare assieme alla casa del mondo a La punta del cuore. Oggi referente nazionale per lo SNAI (strategia nazionale aree interne), oltre che poeta e scrittore è regista e documentarista. Interviene in rete e sui maggiori quotidiani nazionali con testi e lettere a difesa dei paesi. Da poco è stato in tour negli Stati Uniti, invitato da ambasciata e Istituti italiani di cultura italiani.

Paensieri, associazione che cura gli eventi barbaricini con Franco Arminio, è un’associazione di promozione sociale con sede a Desulo che si occupa di eventi culturali, recupero delle tradizioni e formazione. Tutte le informazioni sul tour di Franco Arminio sono disponibili scrivendo all’indirizzo e-mail paensieri@gmail.com o visitando la pagina Facebook: Paensieri (@paensieri).