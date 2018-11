Tenta di fermare ladro sorpreso nel condominio, lui lo morde e gli stacca un orecchio

La polizia sulle tracce dell'aggressore

Di: Redazione Sardegna Live

Due condomini hanno sorpreso un ladro che tentava di introdursi in un appartamento nel loro palazzo situato in via Sulcis, nel quartiere Monte Rosello, a Sassari.

I due hanno così ingaggiato una colluttazione sulle scale col malvivente che, nel disperato tentativo di fuggire, avrebbe staccato un pezzo di orecchio a uno dei due con un morso sferrando un pugno all'altro, un carabiniere, facendogli sbattere il capo contro il muro.

Il ladro ha fatto poi perdere le sue tracce mentre i due feriti, soccorsi da altri condomini che avevano udito forti rumori provenire dalle scale, ora si trovano al pronto soccorso.

Nel condominio è arrivata la polizia che si è subito messa alla ricerca dell'aggressore.