Consorzio Cial: a Sassari 20 Riciclette

Le city bike sono prodotte con il corrispettivo di circa 800 lattine per bevande in alluminio

Di: Antonio Caria

Si è concluso lo scorso 20 novembre il concorso web promosso dal Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio che ha messo in palio 100 riciclette, ottenute con l’equivalente di circa 800 lattine per bevande in alluminio.

Tra le città toccate dagli Aludays, anche Sassari, che ha ospitato il tour dal 17 al 21 ottobre, alla quale sono state assegnate 20 city bike. Tra i vincitori

più precisamente a Esmeralda Nieddu, Marianna Dedola, Stefano Sanna, Gabriella Carlini, Salvatore Marino, Raffaella Natalina Meloni, Nanni Terrosu, Claudia Maniga, Sergio Gavini, Maria Speranza Giola, Susy Del Priore, Ines Solinas, Marco Marino, Stefano Marino, Giovanni Corona, Barbara Piana, Claudia Solinas e Gianluigi Puddinu.

Incoraggianti i dati della raccolta dell’alluminio nel capoluogo: il pro-capite cittadino si assesta sui 325 grammi abitante anno (41 tonnellate totali nel 2017) e l’obiettivo a breve termine che Cial e Comune di Sassari si sono dati, insieme al Cipo, Consorzio Industriale Oristanese, è quello di raddoppiare questi numeri nel giro dei prossimi due anni.

Con 41 tonnellate di alluminio riciclato, come quello raccolto a Sassari nel corso del 2017, si possono realizzare 4mila 500 city bike, 88mila 800 caffettiere moka, 36mila 900 padelle, 27mila 400 lampade da scrivania, 5mila 600 cerchioni per auto, 4 carrozze di un treno ad alta velocità.