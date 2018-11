XFactor, nella puntata di oggi Luna Melis presenterà il suo inedito

La cantante 16enne di Uta è nel team di Manuel Agnelli

Di: Redazione Sardegna Live

E’ il giorno degli inediti: al quinto Live Show di X Factor 2018 gli otto concorrenti ancora in gara presenteranno il proprio inedito con cui entreranno a tutti gli effetti nel mercato discografico.

Tra i protagonisti c’è Luna Melis, la 16enne di Uta che stregato giurati e pubblico fin da subito con il suo straordinario talento.

La quinta puntata dei Live Show si terrà questa sera, giovedì 22 novembre, alle 21:15 su Sky Uno (canale 108 del satellite e 311 o 11 del digitale terrestre).

Passare il turno, significherà poter continuare la gara e raggiungere la Finale che si terrà al Mediolanum Forum di Assago, il 13 dicembre, quando il conduttore Alessandro Cattelan incoronerà il vincitore della dodicesima edizione.

Manuel Agnelli è l'unico giudice con la squadra ancora al completo e scenderà in campo con le sue 3 Under Donne Martina Attili, Luna e Sherol Dos Santos. A seguire Fedez con i suoi 2 Over, Naomi e Renza Castelli, a pari merito con Mara Maionchi e i suoi 2 Under Uomini, Leo Gassmann, Anastasio. Lodo Guenzi è, invece, rimasto con un solo Gruppo in gara: i BowLand.

VIDEO. Riguardiamo la splendida performance di Luna ai Bootcamp 1