Pescatori Santa Gilla in piazza per chiedere indennizzi

Nuova protesta davanti al Consiglio regionale

Di: Ansa

Pescatori di Santa Gilla in pressing sul Consiglio regionale per ottenere gli indennizzi dopo le ondate di maltempo di maggio e dello scorso 10 ottobre. In almeno un centinaio sono scesi in piazza questa mattina davanti al palazzo di via Roma a Cagliari, per chiedere sostegno economico.

Nel frattempo, una delegazione che comprende il presidente del Consorzio, Emanuele Orsatti, è stata ricevuta in audizione nella commissione Attività produttive del Consiglio in relazione alla proposta di legge che prevede "il risarcimento per i danni causati da eccezionali eventi meteorologici alle attività di pesca del Consorzio ittico Santa Gilla".

Sullo stesso argomento, il parlamentino presieduto da Luigi Lotto sentirà anche l'assessore all'Agricoltura Pierluigi Caria. La proposta di legge porta la prima firma di Francesco Agus (Campo progressista) e prevede uno stanziamento di 400mila euro per i danni causati dai nubifragi di maggio. Complessivamente i soci del consorzio sono 280: a ognuno spetterebbero 1.600 euro.