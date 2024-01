Pesca illegale nell’Area marina protetta del Sinis, due denunciati

Operazione del Corpo forestale, sequestrati 6 chili di spigole

Di: Redazione Sardegna Live

Due pescatori abusivi sono stati denunciati dal personale della Stazione forestale di Oristano dopo essere stati sorpresi a pescare nell'Area marina protetta della Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre. I due avevano già recuperato oltre sei chili di spigole.

I pescatori sono stati visti mentre, in località Maimoni a Cabras, si spostavano all'interno dell'area marina protetta. Mentre uno rimaneva a bordo, l'altro si tuffava per pescare e poi risaliva in superficie con le prede. Il Corpo forestale è subito intervenuto, bloccandoli. Il pesce pescato illegalmente è stato sequestrato.