Auto data alle fiamme nella notte, sul posto i Vigili del Fuoco

Pare non ci siano dubbi sulla natura dolosa del rogo

Di: Redazione Sardegna Live

Auto in fiamme nella notte, intorno all’1.15, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei è intervenuta in via Nazionale a Ussassai per un incendio che ha coinvolto una Opel Meriva di proprietà di un 54 enne, residente a Seui.

Il rogo ha interessato la parte posteriore del veicolo, fortunatamente un primo tentativo di spegnimento delle fiamme è avvenuto con alcuni estintori utilizzati da alcuni cittadini, dopo di che gli operatori del 115 hanno provveduto alla completa estinzione e alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.

Stando alle prime verifiche eseguite sul posto le cause sarebbero attribuibili ad un gesto di natura dolosa, mentre ulteriori accertamenti sono stati eseguiti dai Carabinieri di Tertenia.