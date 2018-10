A Buddusò il genio di Maria Lai rivive grazie alla mostra "Maria Lai. Fotografie, 20 fotografi raccontano"

Il Museo di Arte Contemporanea ospiterà l'allestimento fino al 16 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live

Il Museo di Arte Contemporanea di Buddusò propone la mostra fotografica “Maria Lai. Fotografie. 20 fotografi raccontano”.

Un entusiasmante percorso fra le trame del genio e dell’inventiva di una delle artiste più complesse e significative della Sardegna. L’esposizione raccoglie le testimonianze fotografiche di venti fotografi sardi, preziose istantanee del continuo dialogo che Maria Lai ha avviato nel tempo con autori che documentando i suoi lavori ne hanno favorito la circolazione e la diffusione.

L’evento, promosso dalla Cooperativa Liber e curato da Salvatore Ligios, si inserisce in un ricco contesto museale che raccoglie le affascinanti statue lignee ed in granito, frutto dei Simposi internazionali di Scultura di Buddusò.

La mostra fotografica potrà essere visitata tutti i giorni (eccetto il lunedì) sino al 16 dicembre 2018.

L’esposizione raccoglie le testimonianze fotografiche dei fotografi sardi Pierluigi Dessì, Marco Alberto Desogus, Anna Marceddu, Alessandro Cani, Giuseppe Ungari, Gianluca Vassallo, Mario Saragato, Salvatore Ligios, Beniamino Pillitu, Giancarlo Deidda, Donato Tore, Vittoria Soddu, Rosi Giua, Piero Pes, Max Solinas, Elisabetta Loi, Daniela Zedda, Pietro Paolo Pinna, Paola Pusceddu, Agostino Mela.

Gli scatti fotografici presentati al Museo MAC di Buddusò, sono un un omaggio a Maria Lai. Come scrive Salvatore Ligios nelle note introduttive al catalogo: "Non ha pretese celebrative ma, parafrasando una citazione che Maria ripeteva con passione e riferita a Salvatore Cambosu “le fotografie (al posto delle parole) sono come il miele della api: destinato a diventare cibo per tutti”. Lo sforzo organizzativo si è concentrato sulla ricerca di autori sardi che per professione o interessi culturali avevano realizzato fotografie su Maria Lai. Con l’intento di testimoniare il dialogo continuo che l’artista ha avuto nel tempo con autori che documentando i suoi lavori ne hanno favorito la circolazione e la diffusione". Nella elegante pubblicazione è presente un contributo della storica dell’Arte contemporanea Sonia Borsato, docente all’Accademia di Belle Arti di Sassari.

Per contatti: tel. 079 5610041.

SPOT DELLA MOSTRA