Milioni di oggetti taroccati e non sicuri: le Fiamme Gialle individuano un capannone sospetto

All’interno dell’edificio è stato rinvenuto materiale e oggettistica pericolosa

Di: Alessandro Congia

A Truncu is Follas, nel territorio di Assemini, i militari delle Fiamme Gialle della Compagnia di Cagliari hanno individuato un capannone di600 metriquadri sospetto: al suo interno, migliaia di prodotti contraffatti e non sicuri.

In particolare, oltre due milioni di articoli custoditi dentro il magazzino, riconducibile alle disponibilità di una società cagliaritana che opera nel settore del commercio all'ingrosso.

Le merci, taroccate e dunque non originali, sono state catalogate come non sicure e prive del marchio CE, che erano destinate per la commercializzazione in tutta la provincia.