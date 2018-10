Brotzu, addio barriere architettoniche e degrado: nuovo look per l’ingresso di via Peretti

I lavori hanno consentito di eliminare cordoli e degrado che per anni hanno intralciato l’ingresso del nosocomio cagliaritano

Di: Alessandro Congia

“Mi piace festeggiare i 44 anni cosi, dicendo grazie all'azienda Brotzu per aver realizzato in collaborazione con la nostra società Ctm l'ingresso dell'ospedale, rimuovendo le barriere architettoniche, ora comodamente tutti i cittadini possono arrivare con il servizio pubblico. Questa è Cagliari”.

Così il consigliere comunale Fabrizio Marcello, che ha voluto immortalare il nuovo volto dell’ingresso di via Peretti: via la vecchia pensilina arrugginita, gli spuntoni in ferro che dovevano tirare su una sorta di piccolo centro commerciale, ma idea totalmente naufragata quando i parcheggi a pagamento esterni crearono una bagarre mediatica a colpi di esposti in Procura.

NUOVO LOOK. Ora è tutto a regola d’arte: Ctm, Città metropolitana e Comune di Cagliari hanno siglato insieme un protocollo d’intesa per abbattere le barriere architettoniche nell’area adiacente l’ospedale Brotzu di Cagliari, migliorare la viabilità che gravita tra la 554 e l'asse mediano .

Con la stessa azienda ospedaliera protagonista, che non si è tirata indietro nell’importante opera di maquillage, con un finanziamento messo a disposizione dalla direzione (200mila euro) per eliminare definitivamente il fastidioso intoppo degli ex varchi di accesso accanto alla pensilina inutilizzata.

Qualche mese di cantiere e il risultato è stato quello di aver sistemato tutta la circolazione stradale che dalla ss.554 conduce a via Piero Della Francesca: finanziamento andato in porto (5 mln di euro) per intercettare le necessità dei singoli comuni che gravitano nell’area metropolitana, con la sistemazione di rotonde nei punti nevralgici in quella zona.