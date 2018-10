Sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva una dose di marijuana a un 18enne: arrestato un giovane

Fissata per questa mattina l'udienza di convalida dell'arresto

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri a Sinnai, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne del posto, M. S., con precedenti di polizia.

Il giovane sarebbe stato sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva una dose di marijuana a un 18enne sempre di Sinnai.

La successiva perquisizione personale e domiciliare avrebbe consentito di sequestrare al ragazzo 142 grammi circa di marijuana, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e 720 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Il 22enne, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per questa mattina dall’Autorità Giudiziaria.

Il 18enne, invece, è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.