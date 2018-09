Mario Donato Vinci protagonista del sedicesimo “International pop music contest”

L'enfant prodige sassarese rappresenta la Sardegna e l'Italia in terra bulgara

Di: Antonio Caria

Non finisce di stupire la giovane promessa della musica, il sassarese Mario Donato Vinci. Il ragazzo prodigio è, in questi giorni, in Bulgaria per rappresentare la Sardegna e l'Italia nella sedicesima edizione del festival della canzone “International pop music contest”, di Silver Yantra a Veliko Tarnovo.

Vinci, arrivato in terra bulgara ieri 27 settembre, sarà protagonista sino a domenica 30 con “Tram Rock”, un brano dal ritmo trascinante scritto da Pino Caserta, autore di origini napoletane ma ormai sardo d’adozione.

La partecipazione in Bulgaria arriva dopo le selezioni del Festival internazionale di Uta. Messaggi di auguri sono arrivati da tutti gli amici e i fan di Sassari, che potranno seguirlo il 28 e 29 settembre in diretta streaming dalle 13.30 alle 16.30 su silveryantra.org, cliccando sul link “tv video”.