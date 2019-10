“Integrated Social Office”, una delegazione della Bulgaria in visita a Osilo

Ligios: “Stimolare la nascita di nuove sinergie per conseguire risultati innovativi”

Di: Antonio Caria

Osilo e il Plus Anglona-Coros-Figulinas guardano oltre i confini europei. “Integrated Social Office”, questo il progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo ai Comuni bulgari di Dalgopol e di Dolni Chiflike che ha portato nel centro dell’Anglona per un meeting internazionale una delegazione proveniente dal Distretto di Varna.

L’argomento ha riguardato lo scambio delle buone prassi legate alle politiche sociali. “La programmazione e il monitoraggio su base territoriale – queste le parole del Sindaco di Osilo Giovanni Ligios – oggi sono fondamentali, ma per accrescere costantemente la quantità e la qualità dei servizi forniti occorre creare reti anche a livello transnazionale, confrontando idee, pratiche e metodi, ed è indispensabile accedere ai finanziamenti europei. Il nostro impegno, pertanto, mira tra l’altro ad aprire canali rilevanti in tale direzione”.

Le attività di questi giorni, alle quali hanno collaborato Barbara Calabrese dell’Ufficio di Piano, hanno visto il coinvolgimento del Comune di Castelsardo, del Comune di Valledoria, del Comune di Nuoro e del Plus Nuoro e hanno riguardato alcune strutture specializzate che rappresentano un esempio per l’assistenza e per l’inclusione.

“La delegazione proveniente dalla Bulgaria – ha concluso il primo cittadino – ha mostrato grande interesse in merito al nostro modo di operare in ambito socio-sanitario, ai processi di gestione associata dei servizi alla persona e al rapporto tra le istituzioni pubbliche e il sistema delle imprese locali e ciò significa che i momenti di scambio stimolano la nascita di nuove sinergie per conseguire risultati innovativi”.