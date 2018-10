Al via il II concorso letterario in lingua sarda “Fèminas de Sardigna”

Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa promossa dall’Associazione culturale Terra Mea

Di: Redazione Sardegna Live

L’Associazione culturale Terra Mea organizza il II concorsoletterario a tema in lingua sarda: “cantade bois chi ballamus nois” avendo come oggetto “Fèminas de Sardigna”.

Gli elaborati dovranno essere del tutto inediti, pena l’immediata esclusione dal concorso. Possono essere sviluppati sotto forma di sonetto, di componimento libero oppure di rime sciolte libere. Viene fissato un numero minimo di otto versi ed un numero massimo di 32 versi. E’ fondamentale attenersi al tema che deve essere necessariamente “Fèminas de Sardigna”.

Si può partecipare in due distinte categorie:

CATEGORIA A: Il concorso si avvale del contributo dell’Ersu di Cagliari, pertanto, viene rivolto a tutte le persone iscritte presso le diverse facoltà degli studi di Cagliari indipendentemente dal luogo di provenienza, dall’anno di iscrizione e dal corso di studio frequentato.

CATEGORIA B:Possono partecipare tutte le persone NON STUDENTI o gli studenti presso altre Università.

Non possono, invece, partecipare coloro che fanno parte dell’Associazione culturale Terra Mea a titolo di soci.

Ogni candidato potrà presentare solo ed esclusivamente un elaborato in forma anonima.

TUTTI GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE INVIATI:

- all’indirizzo email: ballo@associazioneterramea.it - o in alternativa via posta all’indirizzo Piazza Is Maglias 3 c/o Cocco S., 09122, Cagliari.

E DOVRANNO RIPORTARE:

Oggetto: II concorso di Poesia Associazione Terra Mea – con indicazione della categoria di partecipazione: A o B

Testo: titolo dell’elaborato

N. 02 allegati: 1. L’elaborato in forma totalmente anonima 2. File con indicazione del titolo, nome, cognome e telefono della persona scrivente.

Se si dovessero inviare via posta, i dati del candidato dovranno essere indicati su un foglio separato.

Gli elaborati dovranno pervenire entro il giorno 10 novembre 2018.

Tutti gli elaborati saranno valutati da una giuria tecnica; ogni giurato potrà attribuire un punteggio da 0 a 10, la sommatoria dei punti decreterà la poesia vincitrice. In caso di pari merito, per determinare la precedenza, si farà riferimento al punteggio attributo dalla giuria non tecnica.

I giudizi della Giuria nominata sono insindacabili.

Infine verrà attribuita una targhetta “MENZIONE SPECIALE” rilasciata all’elaborato che fra tutte e due le categorie avrà ottenuto il punteggio più alto NON TECNICO attribuito dai soci gruppo ballo dell’Associazione Terra Mea.

Con la partecipazione al concorso, gli autori certificano la paternità e danno la piena disponibilità di tutti i diritti sulla poesia inviata, liberando l’Associazione Culturale Terra Mea da ogni responsabilità, e autorizzano la stessa all’utilizzo e alla diffusione, con qualsiasi mezzo, dell’opera.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione inviare un’email all’indirizzo ballo@associazioneterramea.it