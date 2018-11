Santu Martinu. La traduzione in sardo della poesia di Giosuè Carducci

L'omaggio di Carlo Crisponi al celebre poeta e letterato

Di: Carlo Crisponi

San Martino è una poesia di Giosuè Carducci.

Fa parte della raccolta “Rime Nuove” del 1887, che raccoglie liriche scritte dal 1861 al 1887.

«L'autografo reca il titolo Autunno e in calce la data "8 dicembre 1883: finito ore 3 pomeridiane"».

La poesia, con il titolo San Martino (in maremma pisana), fu pubblicata per la prima volta nel supplemento Natale e capo d'anno dell'Illustrazione Italiana del dicembre 1883. È inserita nel volume III dell'edizione nazionale delle Opere.

Il titolo fa riferimento alla data dell'11 novembre (San Martino), giorno in cui, tradizionalmente, in Italia si «celebra la maturazione del vino nuovo» (donde la locuzione proverbiale: "San Martino, ogni mosto diventa vino").

Santu Martinu



Sa neula in sas piantas

Arziada cando proede

Su entu in mare moede

Sas abbas tottu cantas



Ma in sos’istradones

Buddinde est sa cuppa

Binos fortes in bucca

Alligran sas pessones



In d’una vracca manna

S’ispidu est girende

catzadore surbiende

Mira dae sa janna



Rujas nues diventende

Puzzones nieddos olana

Pentzamentos chi colana

A sero sun emigrende

Carlo Crisponi