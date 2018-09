Le novelle della Deledda stampate in braille

Chiaroscuro del premio Nobel Grazia Deledda, primo volume edito in esa-lettura

Di: Redazione Sardegna Live

È stato presentato ieri mattina a Cagliari all’assessorato regionale della Cultura il progetto innovativo di “esa-lettura” dell’Unione italiana Ciechi della Provincia di Nuoro, incentrato sulla raccolta delle novelle “Chiaroscuro” della scrittrice sarda Grazia Deledda, che sono state ‘tradotte’ oltre che nei normali caratteri di stampa e in ebook, anche in braille, nel formato testo leggibile dai sistemi di sinterizzazione vocale e in versione audio o video con l’interprete Lis (la lingua italiana dei sordi).

“È un progetto unico", ha sottolineato il presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Nuoro, Pietro Manca, "che abbiamo pensato per permettere l'inclusione fra il mondo cosiddetto normale con il mondo delle varie disabilità. Nato nel centesimo anno della scrittura di ''Canne al Vento'', a novant'anni dalla consegna del Nobel a Grazia Deledda, ha subito incontrato il sostegno della Regione Sardegna".

Il progetto ''Chiaroscuro - Grazia Deledda in esa-lettura'' prevede anche 11 incontri, in dieci città italiane e a Stoccolma, durante i quali le 22 novelle della raccolta saranno lette una da un lettore in ''nero'' e una da un lettore in braille. Si potrebbe considerare anche un modo per far conoscere l’opera dell’unica donna italiana ad essere stata premiata con il Nobel per la Letteratura, visto che della raccolta saranno distribuiti gratuitamente in tutta Italia 6.000 volumi, anche in braille.

Nel sito www.esalettura.com sarà possibile vedere i video con l'interprete Lis, gli audio delle novelle e i testi, in vari formati, di tutti i racconti.