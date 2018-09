Simona Ventura dai bambini del Microcitemico: “Il sogno di Rosy, volata in cielo”

Una commovente storia vissuta al presidio ospedaliero Microcitemico di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Rosy, malata di cancro, aveva un grande desiderio. Quello di abbracciare la sua beniamina, la conduttrice televisiva Simona Ventura, ma non ce l’ha fatta. In quel letto di ospedale di via Jenner, a Cagliari, quel maledetto male incurabile l’ha portata via troppo in fretta. A Manuela (la presidente dell’associazione che assiste i malati oncologici e i loro familiari), aveva espresso un sogno di ‘riserva’....

Leggete il bellissimo post riportato sui social, frasi commoventi, di quelle che lasciano gli occhi lucidi. (A.C.)

Desiderio esaudito per i piccoli pazienti del Microcitemico di Cagliari: “Alcune settimane fa – scrive Manuela Ambu, associazione CharliBrown - abbiamo fatto il solito giro con foglio e penna dai pazienti e ad ognuno di loro è stato chiesto di scrivere un desiderio. Ho scelto il desiderio di Rosy 39 anni con una metastasi, ha chiesto di incontrare un volto femminile molto noto a Canale 5, la meravigliosa super Simo, Simona Ventura.

Rosy stava già andando via, ma noi ci siamo attivati subito. Purtroppo Rosy non mi ha aspettata, la scorsa notte è volata via, lasciando un marito e una bimba di 9 anni: oggi il suo desiderio in carne e ossa si trovava in reparto, non sarà lo stesso, ma so che tu sarai tanto felice e come sempre mi dirai: mancu mali ci sesi tui s’amori miu (meno male che ci sei tu, amore mio, n.d.r.), Rosy scrive però queste parole, se non dovessi riuscire io a incontrare Simona, per favore portala in Oncoematologia dai piccolini, questo è il mio desiderio più grande. Noi così abbiamo fatto. Simo era lì per te. Un ringraziamento speciale a super Simo e il suo staff per aver accettato il mio invito. Ciao Rosy. Manuela, La presidente di questa grande Famiglia".