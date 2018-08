Via Seruci, la vergognosa pattumiera di rifiuti sulla strada: "La differenziata non è di casa"

La desolante situazione di questa mattina, tra le case popolari a San Michele

Di: Alessandro Congia

L’immagine scattata questa mattina tra i palazzoni grigi di via Seruci è abbastanza emblematica: accanto ai nuovi contenitori della differenziata che il Comune ha assegnato ai condomini, c’è una montagna di buste di rifiuti abbandonati nella strada.

La domanda è presto fatta: è colpa dei residenti che se ne infischiano totalmente della separazione dei rifiuti e del conferimento corretto degli appositi bidoni oppure è colpa di chi deve ritirare la spazzatura che non è solerte come dovrebbe?

Nel quartiere c’è poca voglia di parlare, la gente preferisce come sempre farsi i fatti propri e far finta di non vedere quello scempio: purtroppo chi assiste allibito a ciò che accade parla di maleducazione e disinteresse dei cittadini a fare la differenziata. E’ più facile e veloce buttare tutto assieme e disfarsi della spazzatura abbandonando le buste così come capita.

Ora però spetterà al Comune, ma in maniera particolare, alla Polizia Municipale vigilare affinchè le regole si rispettino alla lettera, davanti a questa vergogna non si possono chiudere gli occhi e tacere ad oltranza.