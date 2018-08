Truffe e raggiri agli anziani: i Carabinieri mettono in guardia le potenziali vittime

I falsari rubavano le banconote agli anziani fingendosi poliziotti che verificavano l'autenticità del denaro

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro stanno eseguendo indagini su un recente caso di truffa in danno di anziani e/o invalidi, consumato da truffatori vestiti in abito civile che indossavano un gilet / pettorina di colore scuro con la scritta “POLIZIA”, fingendosi quindi poliziotti di un commissariato.

I truffatori falsi poliziotti, accampando prima delle sedicenti questioni di servizio e di giustizia, proseguivano con il consueto copione chiedendo di controllare i numeri seriali delle banconote possedute in casa, al fine di verificarne la validità e l’integrità, per poi rubarle, approfittando di un momento di distrazione creato abilmente dai malviventi.

Per evitare il ripetersi di simili fatti, si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, onde evitare che i tre malfattori possano mettere a segno altri colpi sul territorio.

Gli operatori – veri - delle forze dell’ordine non chiedono mai soldi per nessun motivo e non controllano banconote a casa della gente; in caso di dubbio, prima di farli entrare casa, basta comporre il numero di emergenza 112 e mettere al corrente la centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri, attiva 24 ore su 24, di quanto sta accadendo. Opportuno inoltre è non tenere grosse somme di denaro contante in casa, limitandosi alle poche centinaia di euro che posso servire per le spese quotidiane.