Successo per la quinta edizione di Poevie

Sinopis: «Grazie a coloro che hanno permesso di portare avanti il nostro progetto»

Di: Antonio Caria

In archivio anche la quinta edizione di “Poevie”, l'ormai classica manifestazione letteraria dedicata a Federico Garcia Lorca promossa dall'Associazione Culturale “Sinopis” di Bonnanaro.

La serata, che si è svolta il 19 agosto, in concomitanza con l'ottantaduesimo anniversario dell'uccisione del poeta, è stata spostata al Centro sociale a causa delle cattive condizioni meteorologiche che hanno colpito il paese già dal primo pomeriggio.

Un fattore che non ha comunque fermato l'evento che ha visto esibirsi, sotto la direzione artistica di Nello Rubattu, Clara Farina, Eugenio Cossu e i musicisti del duo Ellipsis, formato da Alessandro Diana (chitarra) e Alberto Cesaraccio (oboe).

Soddisfazione è stata espressa da Sinopis: «Un doveroso grazie a tutti coloro che con il loro sostegno, ci hanno permesso di portare avanti il nostro progetto.

Grazie al Sindaco di Bonannaro Tonino Marras e al vice sindaco Mario Cataldo, allo storico dell'arte Alessandro Ponzeletti, all'Associazione Pro Loco Bonnanaro, al direttore artistico Nello Rubattu, agli interpreti Clara Farina ed Eugenio Cossu, sempre coinvolgenti, e ai talentuosi musicisti del duo Ellipsis: Alessandro Diana (chitarra) e Alberto Cesaraccio (oboe). Grazie a tutti coloro che hanno contribuito con cibi e bevande rendendo possibile la preparazione di un lauto buffet. Grazie a Franco Usai rivelatosi validissimo chef, grazie a Mario Chiosso, Franca Putzolu, Maria Regina Nieddu, Sergio Solinas, Alessandro Pinna, Nino Cadeddu, Roberto Masala, Francesco Mannu, Enzo Carastro che si sono prodigati, con mansioni diverse nell'allestimento di tutto quanto necessario per la realizzazione dell'evento. Grazie a tutti gli intervenuti che con il loro amore per la poesia, l'arte, la musica e la letteratura, ci hanno ancora una volta accompagnato in questa poetica avventura».