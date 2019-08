Calcio, Emanuele Fois va al Thiesi: “Una realtà importante nella nostra zona”

Il talento bonnanarese sceglie la Polisportiva: “Una società seria e determinata”

Di: Antonio Caria

Ha 22 anni, ma ha già l’esperienza di un veterano. Classe 1997 Emanuele Fois, giovane talento di Bonnanaro, è nato praticamente a pane e pallone. Una passione per il calcio nata grazie al padre Pinuccio che gli ha insegnato le prime nozioni, e al fratello Marcello, che ha avuto modo di farsi apprezzare nei campionati minori.

Emanuele ha messo in questo sport tutta la passione sin da subito: già da giovanissimo ha frequentato i campi del suo paese natale, giocando con gli amici e dimostrando già il suo valore. Tante già le squadre in cui ha avuto modo di militare: Porto Torres, Ploaghe, Lanusei, Bonorva e Tonara.

Nel paese barbaricino gioca due stagioni ad alti livelli e vincendo, il 31 gennaio del 2018, la Coppa Italia Eccellenza Sardegna. Nei giorni scorsi il commosso addio a questa società, con un omaggio anche al paese: “Grazie per avermi trattato come un figlio dal primo all’ultimo giorno – queste le sue parole -. Il valore affettivo delle persone, in questo posto, è qualcosa di inspiegabile. Sono arrivato senza conoscere nessuno, vado via, salutando tutto il paese. Però bisogna fare delle scelte nella vita e, questa è stata la più difficile di tutte”.

Ora l’approdo alla Polisportiva Thiesi. “Ho scelto Thiesi – ha sottolineato – perché è un ambiente dove a tutti gli effetti sono a casa. Penso che sia una realtà importante nella nostra zona, una società che sta lavorando molto sul settore giovanile, seria e determinata, e lo ha dimostrato anche l’anno scorso dopo la stagione che ha fatto”. Una chiamata, quella della Società del Presidente Peppino Mannu, che per lui è stata una novità.

“Tutti pensavano e credevano che io rimanessi a Tonara». A Thiesi, Fois troverà Gianmario Rassu, un allenatore che conosce molto bene. «Si, lo conosco da quando sono piccolo. Non ho mai lavorato con lui, però ne hanno sempre parlato tutti bene, quindi non vedo l’ora di iniziare”. E l’obiettivo per questa stagione? “Non mi sbilancio nel fare commenti sull’andamento della stagione. Posso dire solo che sia io che i miei compagni ce la metteremo tutta per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Quello che viene in più, ben venga”.