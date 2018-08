Si schianta in moto contro auto in sosta: centauro morto a Monserrato

La vittima aveva 40 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Tragico incidente stradale questa mattina a Monserrato, in via Riu Mortu. Un centauro di 43 anni, Antonio Masala, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un'auto in sosta mentre viaggiava a bordo della sua motocicletta.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, secondo le prime ricostruzioni la vittima era originaria di Quartu.

Sul luogo del sinistro sono giunti la polizia stradale e i Vigili del fuoco.

***Notizia in fase di aggiornamento***