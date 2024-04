Dorgali. Un’altra giovane vita spezzata sulle strade sarde: addio ad Antonio Piras

Il 19enne, in sella alla sua moto, si è scontrato frontalmente con un’auto

Di: Alessandra Leo

Un altro terribile incidente ha strappato alla vita l’ennesimo giovane sulle strade sarde. Soprattutto durante i weekend, l’elenco dei morti per incidenti sembra un bollettino di guerra.

Dorgali piange ora il 19enne Antonio Piras che sabato 27 aprile è deceduto a seguito dello schianto frontale, mentre si trovava in sella alla sua moto, con un'auto proveniente dalla direzione opposta.

Il drammatico sinistro è avvenuto alle ore 18:10 in via Enrico Fermi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nuoro, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, e i Carabinieri per le indagini al fine di ricostruire la dinamica dell’evento.

Inutili i soccorsi. Il giovane è deceduto sul colpo e ha perso la vita in una serata di primavera che sarebbe dovuta essere di gioia e spensieratezza.

I funerali del giovane si svolgeranno nella mattinata di oggi, lunedì 29 aprile, a Dorgali alle ore 10:30.