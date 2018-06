Raggirò un anziano per rubargli l’oro: i Carabinieri rintracciano il ladro

Con la scusa di vendere formaggio a domicilio, aveva ingannato l’anziano per impossessarsi di preziosi

Di: Alessandro Congia

Nel corso della mattinata odierna i Carabinieri della stazione di Capoterra, coordinati dalla Compagnia di Cagliari, hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato in abitazione un commerciante pregiudicato, 40enne, che vive a Buddusò, nel sassarese.

Infatti, nel corso dell’attività di indagine compiuta dai militari della stazione, il predetto veniva individuato quale responsabile del furto in appartamento perpetrato ai danni di un cittadino di Capoterra, 87enne, pensionato, che il 28 novembre del 2016 dopo aver aperto l’uscio di casa a sedicenti rappresentanti di un’azienda di formaggi, subiva il furto da parte di questi ultimi di alcuni monili in oro nonché del proprio bancomat.

La vittima ovviamente era stata abilmente raggirata con inganno da parte del denunciato e di un altro complice ancora in corso di identificazione. Proseguono le indagini dei Carabinieri.