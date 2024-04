Sassari. Spaccava i vetri delle auto per rubare, arrestato

L’uomo è stato sorpreso in flagrante da un agente della Polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

La notte scorsa gli agenti del comando di Polizia locale di Sassari hanno arrestato un pregiudicato sassarese, colto in flagrante mentre, dopo essere entrato in un’auto a cui aveva rotto un vetro, si è impossessato di alcuni oggetti di valore nell’abitacolo.

Quando alle 23, un agente del Comando è passato a bordo della sua auto in via Calvia, nei pressi dell’Istituto Artistico, ha notato una ragazza che parlava in modo concitato con un uomo. Raggiunta la coppia, l’agente ha capito che l’uomo aveva danneggiato l’auto della giovane, e si era impossessato di alcuni oggetti contenuti nel veicolo. L’agente allora lo ha bloccato, mentre sul posto è arrivata un’autopattuglia del nucleo pronto intervento-sicurezza urbana, che ha preso in consegna l’uomo e lo ha portato negli uffici di via Carlo Felice.

L’uomo aveva con sé uno zaino dove gli agenti hanno trovato numerosi oggetti frutto di furti perpetrati all’interno di auto, tra cui un navigatore satellitare, capi di abbigliamento e attrezzi di lavoro destinati allo scasso. Nel raggio di pochi metri erano state danneggiate 12 auto a cui era stato infranto il vetro.

L’area di San Giuseppe è stata presa di mira decine di volte nelle ultime settimane con azioni speculari a questa, e gli agenti ritengono che l’uomo arrestato sia uno dei ladri seriali che hanno agito per perpetrare questo reato.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bancali su disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso indagini per identificare eventuali complici.