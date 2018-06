Marito ubriaco e violento al bar: la moglie confessa ai Carabinieri i continui maltrattamenti in casa

Il 55enne aveva picchiato la donna poche ore prima

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias, nella nottata tra sabato e domenica 10 giugno, hanno tratto in arresto un noto pregiudicato per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale nonché maltrattamenti in famiglia. Alla base dell’episodio, il forte stato di ebbrezza alcolica.

La segnalazione al 112 è pervenuta dai camerieri di un locale di Piazza Sella, dove l’arrestato M.M. classe 1963, aveva consumato una considerevole quantità di alcol; giunta l’ora di chiusura il personale di sala ha provato a spiegare all’uomo, accompagnato dalla moglie, di non poter servire più drink.

A tali affermazioni l’uomo è andato su tutte le furie iniziando ad essere sempre più agitato e molesto, inveendo i camerieri e le persone presenti nella centrale Piazza Sella: in quel momento è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri. Sul posto sono giunti i militari dell’Aliquota Radiomobile che sin da subito hanno notato l’atteggiamento ostile dell’uomo, aggressivo e oltraggioso; anche le operazioni di accompagnamento in caserma sono state rese difficoltose dal quantitativo di alcol assunto da M.M., che tra l’altro risultava già affidato in prova ai servizi sociali e che per espressa prescrizione aveva obbligo di rientrare in casa prima delle 23 e di non bere alcolici.

Anche i medici del 118, sono stati costretti a procrastinare i controlli di routine per l’atteggiamento minaccioso dell’uomo. Solo davanti a tutto ciò la moglie dell’arrestato ha avuto il coraggio di denunciare i maltrattamenti e le vessazioni che lei stessa subiva dal marito: l’ultimo episodio risaliva a poche ore prima.

La malcapitata è stata accompagnata al pronto soccorso dove le venivano prestate le cure del caso. M.M. è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice domattina dove si dovrà difendere dalle accuse di resistenza, maltrattamenti in famiglia e giustificare le violazioni agli obblighi previsti dalla misura cautelare cui era sottoposto.