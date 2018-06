Spacca la vetrina di un negozio con una pietra e poi aggredisce i poliziotti: arrestato 19enne. IL VIDEO

In manette per furto aggravato continuato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Di: Redazione Sardegna Live

Gli Agenti della Squadra Volante hanno arrestato Aliou Bondi, 19 anni, gambiano, per il reato di furto aggravato continuato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, questa mattina, intorno alle ore 6:20, il Centro Operativo ha inviato due equipaggi della Squadra Volante in Via Manno, presso l’attività commerciale ‘Bijou Brigitte’ dove era stato segnalato un furto in atto ad opera di un giovane di colore che, come riferito dalla Polizia, dopo aver infranto la vetrina con una pietra, si è introdotto nel negozio. Gli agenti giunti sul posto hanno individuato il ragazzo, perfettamente corrispondente alle descrizioni fornite, mentre si dirigeva con passo celere in via San Sepolcro. Il 19enne è stato raggiunto in via Napoli da un secondo equipaggio: ne è nata una breve colluttazione nel corso della quale lo straniero avrebbe cercato di colpire i poliziotti con calci e pugni. E’ stato poi definitivamente fermato e messo in sicurezza.

Sottoposto a perquisizione personale sarebbe stato trovato in possesso, nelle tasche dei pantaloni, di alcuni oggetti di bigiotteria, due bracciali e una collana, mentre nello zainetto che portava con se, sarebbero stati rinvenuti circa 90 pezzi tra bracciali e collane di bigiotteria per un valore complessivo di 1.200 euro.

Dai controlli effettuati Bondi è risultato avere a proprio carico numerosi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, in particolare rapina e furto.

Tratto in arresto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.