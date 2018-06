Incendio nella notte: a fuoco un'auto e la tettoia di una pizzeria

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno originato il rogo.

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incendio di un bar pizzeria a Mamoiada. Alle ore 3:50 due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenute nel centro abitato del paese a seguito di un rogo che ha interessato un'auto parcheggiata sotto la tettoia del locale.

Ingenti i danni alla stessa tettoia in legno dello stabile.

