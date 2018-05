In casa con la droga, la moglie lo scopre e lo fa arrestare

La perquisizione ha consentito di sequestrare cocaina e denaro

Di: Alessandro Congia

Stanotte i Carabinieri della stazione di Pirri dipendente della compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un pregiudicato di origine nigeriana classe 1984 per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è stata avviata dai carabinieri di Pirri su indicazione della moglie del pregiudicato che ha denunciato il marito convivente per il ritrovamento in casa di due dosi di eroina per un totale di 20 grammi circa.

I carabinieri intervenuti presso l’abitazione immediatamente subito dopo la denuncia della signora, sottoponevano il pregiudicato a perquisizione personale domiciliare rimanendo nella sua disponibilità ulteriori quattro confezioni di eroina, circa 400 euro in contanti, nonchè diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente con molta probabilità destinata alla vendita al dettaglio. Quindi i carabinieri procedevano immediatamente all’arresto Del pregiudicato, Che veniva tradotto presso le camere di sicurezza del comando provinciale, ed al contestuale sequestro di quanto ritrovato.