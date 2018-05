Furto nell'abitazione di un anziano: la polizia arresta i responsabili

I ladri avevano rubato 7.000 €

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato, ha tratto in arresto due cagliaritani che, in trasferta a Mamoiada, hanno messo a segno un furto nell'abitazione di un anziano. Alla vittima, un 92enne del posto casualmente assente dalla propria abitazione al momento del fatto, è stata sottratta la somma di circa 7.000€.

La segnalazione della presenza di due individui sospetti che uscivano dalla casa del malcapitato togliendosi il passamontagna, unita all’indicazione della targa dell’autovettura a bordo della quale si dileguavano, ha consentito alla sala operativa della Questura di Nuoro di diramare una nota di ricerca del mezzo.

Grazie all’immediato raccordo operativo dei Commissariati di Orgosolo ed Ottana, l’autopattuglia di quest’ultimo ufficio di polizia ha intercettato il veicolo sulla SS 131 in direzione Cagliari, fermandolo al km 23+400.

A bordo del mezzo, risultato regolarmente noleggiato, viaggiavano due cagliaritani, di 33 e 32 anni, entrambi con precedenti. Da un primo controllo effettuato dagli agenti all’interno del mezzo, sono stati rinvenuti alcuni strumenti di effrazione, in particolare una lima e dei guanti in lattice. Per tale motivo i due giovani sono stati condotti presso il Commissariato di Ottana dove sono stati effettuati ulteriori accertamenti da parte del personale della Polizia Scientifica di Nuoro.

Sono stati rinvenuti 5.500 euro occultati all’interno dell’autovettura, una parte sotto l’intercapedine del volante di guida e l’altra in uno spazio vuoto ricavato tra il cambio e il vano poggiapiedi del sedile anteriore, lato passeggero.

I malviventi sono stati tratti in arresto per concorso in furto in abitazione pluriaggravato e per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli.