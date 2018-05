Notte di fuoco nel cagliaritano, distrutte dalle fiamme 4 auto e due container

Le indagini sono affidate ai militari della Compagnia di Villacidro e di Cagliari

Di: Alessandro Congia

Nel corso della notte, a Villacidro, per cause verosimilmente di origine dolosa, sono andate a fuoco quattro auto, di proprietà di altrettante persone del posto. Intorno alle 3 circa in via Pineta, le fiamme hanno avvolto una Hyundai Tucson e una Fiat Panda, mentre verso l’1.45 una Fiat Punto e una Fiat Doblò, rispettivamente di 2 persone del posto.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sanluri e i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia.

Sono n corso le indagini da parte dei militari per chiarire l’esatta dinamica e le cause. Fiamme anche su due container di materiale edile, a Capoterra, anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento del Porto di Cagliari.