Strade come 'gruviera', la denuncia di Fratelli d'Italia: "Quartu sprofonda ancora una volta"

Con l'ondata di maltempo la situazione è sicuramente peggiorata

Di: Redazione Sardegna Live

(Foto copertina: buca in via Rossini)





"Le buche si aprono e Quartu sprofonda ancora una volta". La denuncia arriva da Fratelli d'Italia che sottolinea: "Non si possono fare miracoli, ma non è nemmeno accettabile che le strade siano ridotte a una groviera e in determinate zone non siano poste perlomeno delle transenne, al fine di tutelare l'incolumità degli autisti".

Inoltre, Fratelli d’Italia precisa: “Nei mesi scorsi era stato promesso un servizio per il pronto intervento, che permettesse di ricoprire le buche più pericolose, ma di tutto questo non si è più saputo nulla e intanto gli autisti rischiano sempre di più, soprattutto nelle strade a più alta intensità di traffico".

Buca in via Gramsci angolo via della Musica.