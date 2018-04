Spaccio tra studenti: arrestato un 18enne

In casa del giovane la polizia ha trovato 350 grammi di marijuana e 30 grammi di hashish di ottima qualità

Di: Redazione Sardegna Live

Numerose sono le segnalazioni provenienti alla Questura da parte di presidi e professori su fenomeni di micro spaccio di sostanze stupefacenti presso le scuole del capoluogo, con il conseguente lavoro di osservazione delle Volanti e quello dei Poliziotti di Quartiere che hanno consentito agli uomini della Squadra Mobile di individuare una filiera di diffusione della droga tra i giovani.

Il pedinamento dei consumatori ha portato all’individuazione di G.M. 18 anni, considerato il responsabile della centrale di vendita e arrestato venerdì scorso per il reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish.

Il costante via vai di giovanissimi, per lo più minorenni, presso una abitazione ubicata in via Foscolo è stata la conferma per gli investigatori, che hanno deciso di effettuare una perquisizione. Secondo quanto riferito dalla Polizia, sul tavolo della cucina del 18enne sono stati ritrovati circa 350 grammi di marijuana e 30 grammi di hashish di ottima qualità, mentre in casa erano anche nascosti bilancini, strumenti e materiali per la confezione delle dosi.

L’arresto è stato convalidato ieri dal GIP del Tribunale di Oristano.