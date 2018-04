Mostra del libro in Sardegna: gli appuntamenti di questo pomeriggio

Sette appuntamenti in programma, tra cui la presentazione di “Eva canta” di Maria Tiziana Putzolu Mura

Di: Antonio Caria

Sarà un pomeriggio con ben sette appuntamenti, quello in programma oggi 28 aprile, terza giornata della Mostra del libro in Sardegna a Macomer. Alle 16.30, presso il padiglione Filigosa il via con “Eva canta” di Maria Tiziana Putzolu Mura. Dialogherà con l’autrice il musicologo Ignazio Macchiarella, mentre gli interventi musicali saranno curati da “Su Concordu Ortigalesu” di Bortigali.

Alla stessa ora, ma presso il padiglione Tamuli, arriverà Simona Atzori con il suo percorso motivazionale dal tema “Cosa ti manca per essere felice?”.

Alle 17.15, spazio agli amanti della fotografia con Domenico Ruiu che presenta “Sardegna. 20 fotografi di natura”. Alle 17.30 sarà la volta di Pietro Caliceti, autore di “Bitglobal” (Baldini&Castoldi). Previsto l’intervento del giornalista Vito Biolchini.

Alle 18.30, Rodolfo Ragionieri e Giovanni Cocco dialogheranno con Vittorio Emanuele Parsi, autore del volume “Titanic, il naufragio dell’ordine liberale”. Non possono mancare gli eventi dedicati alla musica e al cimena. Alle 19.00, al Padiglione Filigosa, alla presenza del regista Andrea Segre, sarà proiettato il film “L’ordine delle cose”.

Alle 21.00, il Padiglione Tamuli ospiterà l’incontro-concerto con il maestro delle launeddas Luigi Lai, un omaggio della Mostra di Macomer ad un gigante della cultura sarda nella ricorrenza de “Sa Die de sa Sardigna”. L’appuntamento, vedrà in scena anche Fabio Vargiolu.