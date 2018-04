Chiusa la prima giornata della Mostra del libro in Sardegna

Francesco Liori e Sandru Dessì i vincitori del premio internazionale

Di: Antonio Caria

Entra nel vivo la diciassettesima edizione della mostra del libro in Sardegna, in corso presso le ex caserme Mura di Macomer. Fumetto, libri sardi e giovane narrativa italiana sono stati i protagonisti della prima giornata caratterizzata, tra l’altro, dalla sesta edizione del Premio internazionale intitolato al grande illustratore nativo di Macomer Ennio Zedda.

L’ambito riconoscimento, promosso dal Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari e che rientra tra le iniziative AES della Mostra, è andato a due nomi emergenti come Francesco Liori di Cagliari per la sezione illustrazione, e Sandru Dessì di Armungia per quella dedicata al fumetto.

Tra gli appuntamenti, anche quello con lo sceneggiatore Bepi Vigna che ha presentato il suo corto d’animazione “Nausicaa. L’altra Odissea” e con “S’òmine chi prantaiat arbures”, (sezione “Tra Isola e mondo), illustrato da Diego Corraine, accompagnato dal giornalista Salvatore Taras, che ha moderato i successivi appuntamenti della serata.

A seguire, le presentazioni di “Mariano IV d’Arborea. La guerra nel Medio Evo in Sardegna”, di Andrea Garau, “Il profumo della mimosa” di Claudia Musio e “Una storia. La Sardegna e il mondo negli scritti del Manifesto sardo”, di Marco Ligas.In contemporanea, al Padiglione Tamuli, è stato presentato il romanzo “Le Case del malcontento”, di Sasha Naspini.