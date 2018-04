Hashish e marijuana in casa, giovane pusher in manette

I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione rinvenendo lo stupefacente

Di: Alessandro Congia

Ieri sera i carabinieri della stazione di Tratalias, nel corso di un mirato servizio antidroga, hanno arrestato in flagranza di reato Massimiliano Puddu, classe 1986, disoccupato, indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari da diversi giorni avevano predisposto dei servizi di osservazione nei pressi la sua abitazione, dove, presumibilmente, esercitava l’attività illecita. Gli operanti, avendo fondato motivo di ritenere che il giovane avesse messo in piedi un'attività di spaccio, dopo aver notato gli strani movimenti, nel pomeriggio di ieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare.

Durante le operazioni venivano rinvenuti36 grammi di marijuana,8 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 4 coltelli e una scheda telefonica con evidenti tracce di cocaina, 0,5 gr di cocaina e altro materiale per il confezionamento della droga.

Inoltre, venivano rinvenuti circa 2.300 euro quale provento dell’attività illecita posta in essere. Il materiale e la droga sono stati sequestrati, mentre il Puddu, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto in abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria per la giornata di oggi.