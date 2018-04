Chiusa la settima edizione di “Binos de Fozzas”

Sette le cantine che hanno accolto i visitatori in un percorso enogastronomico nel Centro storico

Di: Antonio Caria

Si è conclusa a tarda notte, la settima edizione di “Binos de Fozzas”, l’ormai classico appuntamento dedicato all’enogastronomia organizzato dall’Associazione Turistica Pro loco di Bonnanaro, dall’Amministrazione comunale, dai viticoltori e dalla Regione Autonoma della Sardegna con la collaborazione della scuola civica di musica “Meilogu”.

La manifestazione è stata inaugurata ufficialmente attorno alle 18.20, alla presenza del Sindaco Antonio Marras, del vice Mario Cataldo e del presidente della Pro loco, Franco Soro. Nel suo discorso, il primo cittadino ha posto l’accento sull’importanza che ha la produzione vinicola per l’economia del paese e del ruolo vitale dell’Associazione Culturale Monte Santo che, in questi anni, sta portando avanti la valorizzazione e la tutela dell’ottimo vino locale.

Subito dopo, il via all’evento in un percorso caratterizzato dalla presenza di sette cantine, dislocate nel Centro storico, che hanno accolto i tanti visitatori arrivati a Bonnanaro per degustare i vini e i piatti tipici locali.

La cornice musicale è stata curata, in maniera brillante, dai canti del coro “San Teodoro” di Paulilatino e dalle musiche del “Duo Barigadu”, composto da Luca Cocco e Alberto Zucca, e della giovane organettista Dalila Deiana. Inoltre, in piazza San Giorgio, si è tenuta l’hit parade curata da Danilo Tangianu.