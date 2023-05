Nubifragio a Bonnanaro. Stato di emergenza e casa evacuata

La comunicazione del comune

Di: Redazione Sardegna Live

Un nubifragio a Bonnanaro sta provocando numerosi disagi nelle ultime ore. Allagamenti, frane e crolli di muri.

La casa di un'anziana signora è stata evacuata dopo che l'acqua ha invaso l'abitazione raggiungendo un livello preoccupante.

"A mia memoria - commenta il sindaco Giovanni Antonio Carta - in 70 anni, non ho mai visto tanta acqua venire giù. Per ora ha smesso di piovere e tiriamo un sospiro di sollievo, ma adesso c'è da fare la conta dei danni. Serviranno molti soldi per rimettere tutto a posto".



Nel frattempo il comune ha annunciato lo stato di emergenza: "Vista la situazione, si comunica che è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l'emergenza. Chiunque abbia la necessità di segnalare danni o situazioni a rischio è pregato di chiamare al numero del comune 079845003 o ai numeri 3397304132 - 3313653001".





'Si chiede di prestare la massima attenzione.

Ci sarà a breve l'intervento della protezione civile e di personale qualificato individuato dalla sala operativa regionale", conclude la nota.